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Вячеслав Фетисов: От решения Бессеберга в дальнейшем будет зависеть многое

Источник:  ИнтерфаксКомментарии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от заседания комиссии IBU по допинговым случаям в российском биатлоне.

- Завтра будет интересный момент, насколько Бессеберг, получив все эти данные, сможет принять то или иное решение. Думаю, от этого многое будет зависеть в дальнейшем.

В WADA профессиональные люди, понимают свою роль, они готовы взаимодействовать. Я знаю генерального директора WADA Оливера Ниггли с 2003 года, встречались в частном порядке, он просил меня наладить отношения с российской стороной, он готов помогать, сотрудничать. Все это мы обсуждали, - заявил Фетисов.

Напомним, ранее независимая комиссия WADA передала Международному союзу биатлонистов список, содержащий 31 фамилию российских спортсменов, подозреваемых в применении допинга.

Президент IBU Андерс Бессеберг заявил о создании особой экспертной комиссии, которая проанализирует доказательную базу и вынесет свой вердикт 22 декабря.

Ряд зарубежных звезд, в частности, Мартен Фуркад и Габриэла Коукалова, заявили о своем намерении бойкотировать старты Кубка мира, если к нарушителям не будут применены самые суровые санкции.

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