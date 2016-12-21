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Лунев прошел медосмотр в «Зените» (фото)

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вратарь «Уфы» Андрей Лунев прошел медосмотр в Петербурге. 

Футболист находился в медицинском учреждении в центре Петербурга, а затем покинул место прохождения осмотра через черный выход на машине «Зенита».

Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Напомним, контракт 25-летнего вратаря с уфимским клубом действует еще 2,5 года. В текущем сезоне Лунев принял участие в 10 матчах РФПЛ, пропустил семь мячей и шесть встреч провел на ноль.

Из любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клуба

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