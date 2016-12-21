Лунев прошел медосмотр в «Зените» (фото)
Вратарь «Уфы» Андрей Лунев прошел медосмотр в Петербурге.
Футболист находился в медицинском учреждении в центре Петербурга, а затем покинул место прохождения осмотра через черный выход на машине «Зенита».
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»
Напомним, контракт 25-летнего вратаря с уфимским клубом действует еще 2,5 года. В текущем сезоне Лунев принял участие в 10 матчах РФПЛ, пропустил семь мячей и шесть встреч провел на ноль.
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