Лунев прошел медосмотр в «Зените» (фото)

Вратарь «Уфы» Андрей Лунев прошел медосмотр в Петербурге.



Футболист находился в медицинском учреждении в центре Петербурга, а затем покинул место прохождения осмотра через черный выход на машине «Зенита».

Напомним, контракт 25-летнего вратаря с уфимским клубом действует еще 2,5 года. В текущем сезоне Лунев принял участие в 10 матчах РФПЛ, пропустил семь мячей и шесть встреч провел на ноль.

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