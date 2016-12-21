Теодосич и Де Коло пропустят матч «Маккаби» - ЦСКА

ЦСКА проведет матч с израильским «Маккаби» в рамках 13-го круга регулярного сезона Евролиги без разыгрывающего Милоша Теодосича и защитника Нандо Де Коло.

Игроки остались в Москве, им предстоит пройти курс восстановления после травм, сообщает официальный сайт клуба.

- Нам противостоит очень талантливая команда. Даже при том, что она пока показывает плохие результаты и пережила третью смену тренера, это не делает нас слепыми: мы знаем, какого уровня талантом они обладают, как они мотивированы, знаем, что у них высокого качества нападение и отдельные исполнители, которые могут решить исход матча в отдельно взятый день. Это доказывают и результаты: они здорово играли на выезде с «Олимпиакосом», «Жальгирисом» и УНИКСом, дома с «Фенербахче», выиграли несколько сложных матчей.

Готовимся к битве, тяжелому поединку. Ничто не дается просто так. Мы хотим выходить на паркет и заслуживать победу своим выступлением, вкладом в игру, мотивацией и концентрацией, о которых я всегда говорю, - заявил главный тренер армейцев Димитрис Итудис.