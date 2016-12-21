«Спартак» ведет переговоры о полноценном переезде в «Парк Легенд»

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что руководство клуба ведет переговоры о полноценном переезде в «Парк Легенд» со следующего сезона.

В нынешнем сезоне «Спартак» проводит домашние матчи на двух аренах – в МСА «Лужники» и ледовом дворце «Парка Легенд». В пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ на 12-тысячной арене «красно-белые» собирали в среднем более восьми тысяч человек.

«Сейчас активно прорабатываем вопрос (полноценного переезда) и хотим в следующем сезоне проводить здесь (в «Парке Легенд») все домашние матчи», - цитирует Жамнова «Р-Спорт».





