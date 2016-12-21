Сборная России 24 марта сыграет с Кот-д'Ивуаром

Соперником сборной России в товарищеском матче, запланированном на 24 марта, вероятнее всего станет команда Кот-д'Ивуара, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Накануне РФС сообщил, что 28 марта россияне в Сочи сыграют в товарищеском матче с бельгийцами, после чего президент союза Виталий Мутко заявил, что вскоре будет объявлен и соперник по второй товарищеской игре, которая намечена на 24 марта.

«Основным вариантом на данный момент является матч против сборной Кот-д'Ивуара в Краснодаре. Место выбрано с учетом встречи 28 марта в Сочи против Бельгии, это поможет избежать сложностей с логистикой. Переговорный процесс по матчу против африканской команды продолжается, но вероятность, что именно Кот-д'Ивуар станет соперником россиян, очень высока», - сказал источник.