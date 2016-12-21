Анонсированы даты проведения «ИгроМир» и Comic Con Russia в 2017 году

Оргкомитет выставки «ИгроМир» объявил даты проведения выставки «ИгроМир» и Comic Con Russia в 2017 году.



Двенадцатая международная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир 2017» пройдет с 28 сентября по 1 октября в выставочном комплексе «Крокус Экспо».



Одновременно с выставкой «ИгроМир 2017» с 28 сентября по 1 октября в «Крокус Экспо» уже в четвертый раз пройдет Comic Con Russia.



Выставка «ИгроМир» с момента своего возникновения в 2006 году стала главным событием российского игрового мира и самым долгожданным ежегодным праздником для всех любителей видеоигр.