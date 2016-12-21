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Денис Панкратов: У чиновников Минспорта отношение к докладу Макларена боязливое, аж до паники

Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов поделился своим мнением о проблеме допинга в российском спорте. 

- У чиновников Минспорта отношение к докладу Макларена боязливое, аж до паники. В «систему», о которой трубят наши зарубежные «партнеры», я не верю.

Но при этом отдаю себе отчет в том, что фальсификации, безусловно, имели место, а главное,  налицо недостаточный контроль и профилактика, это очевидно и без особых доказательств.

Причем, с одной стороны, виновных вроде бы много, а с другой – ни у министерства, ни у Центра сборных команд нет, представьте, ни в уставах, ни в положениях обязательств вести борьбу с допингом. Как это получилось – другой вопрос. Но получается, что по-хорошему наказывать некого и не за что.

В систему не верю просто потому, что наши чиновники не могут быстро ориентироваться и принимать решения в таком подвижном, многоцелевом и многоголовом организме, как антидопинг.

А вот преступный сговор и махинации – это как раз наш уровень. Но нарушения точно были, так что и наказание неизбежно. В свете размытых обвинений персонализация наказуемых слабая. А значит, под ударом могут быть многие, - заявил Панкратов.

Напомним, 9 декабря канадский юрист Ричард Макларен, возглавлявший независимую комиссию WADA, представил вторую часть своего доклада о возможных допинговых манипуляциях россиян на Олимпиаде-2014 в Сочи.

По его данным - как минимум 4 золотые медали были завоеваны российскими спортсменами с нарушениями антидопинговых правил. В международные спортивные федерации были разосланы списки с фамилиями спортсменов, подозреваемых в применении запрещенных препаратов.

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