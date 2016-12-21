Александр Медведев: Винус Уильямс подтвердила участие в турнире в Санкт-Петербурге
Генеральный директор
турнира WTA в Санкт-Петербурге Александр
Медведев рассказал о составе участников турнира, который пройдет в феврале
следующего года.
«Мы также рады, что вместе со Светланой Кузнецовой в соревнованиях примут участие спортсменки первой десятки рейтинга WTA – Симона Халеп и Доминика Цибулкова. Наши олимпийские чемпионки Елена Веснина и Екатерина Макарова выступят на турнире! Мы все будем рады видеть игру Дарьи Касаткиной.
В парном разряде выступит Мартина Хингис. Пока мы не знаем, с кем будет играть победительница прошлогоднего турнира, поскольку их дуэт с Саней Мирзой распался, но уверен, что пара для Мартины найдется. Подтвердила свое участие и многократная чемпионка турниров Большого шлема, экс-лидер мирового рейтинга американка Винус Уильямс», – приводит «Р-Спорт» слова Медведева.
Напомним, турнир в Санкт-Петербурге пройдет сразу после Australian Open и начнется 30 января.