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Александр Медведев: Винус Уильямс подтвердила участие в турнире в Санкт-Петербурге

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор турнира WTA в Санкт-Петербурге Александр Медведев рассказал о составе участников турнира, который пройдет в феврале следующего года.

«Мы также рады, что вместе со Светланой Кузнецовой в соревнованиях примут участие спортсменки первой десятки рейтинга WTA – Симона Халеп и Доминика Цибулкова. Наши олимпийские чемпионки Елена Веснина и Екатерина Макарова выступят на турнире! Мы все будем рады видеть игру Дарьи Касаткиной.

В парном разряде выступит Мартина Хингис. Пока мы не знаем, с кем будет играть победительница прошлогоднего турнира, поскольку их дуэт с Саней Мирзой распался, но уверен, что пара для Мартины найдется. Подтвердила свое участие и многократная чемпионка турниров Большого шлема, экс-лидер мирового рейтинга американка Винус Уильямс», – приводит «Р-Спорт» слова Медведева.

Напомним, турнир в Санкт-Петербурге пройдет сразу после Australian Open и начнется 30 января.

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