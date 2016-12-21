Андре Шуберт: Мы пришли к выводу, что команда нуждается в новом толчке

Немецкий специалист Андре Шуберт прокомментировал свою отставку с поста главного тренера менхенгладбахской «Боруссиии».

«После дружеского общения со спортивным директором команды, мы пришли к выводу, что команда нуждается в новом толчке. Спасибо за прекрасно проведенное время с великими людьми», - сказал Шуберт.

Напомним, 45-летний специалист возглавил команду 1 июля 2015 года. В нынешнем сезоне под руководством Шуберта «Боруссия» в 16 матчах четыре раза одеражала победу, четырежды сыграла вничью и восемь раз потерпела поражение.