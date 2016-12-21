Илья Геркус: Могут ли «Локо» запретить играть на домашней арене? Мы всегда будем играть на своем стадионе

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что у домашней арены команды могут отнять лицензию.

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что у домашней арены команды могут отнять лицензию.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что стадионы «Локомотива», «Анжи» и «Краснодара» могут лишить лицензии на проведение матчей за невыполнение требований по интеграции в единую Систему идентификации болельщиков (СИБ).

Согласно данной системе проход на стадион болельщиками будет осуществляться с помощью индивидуальных электронных карт. Три клуба, приведенные выше, сотрудничают, как сообщают СМИ, с поставщиками системы учета продажи билетов отличных от тех, с которыми сотрудничает лига. Переход же от одного поставщика к другому вызывает у клубов определенные сложности, в том числе в связи с дополнительными финансовыми затратами.

Во вторник данную тему «Советскому спорту» прокомментировал директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.

- Информация высосана из пальца, – сказал Мейтин. – По этому вопросу будет комиссия на этой неделе, надеюсь, там все решим. «Краснодар», «Локомотив» и «Анжи Арена» – одни из лучших стадионов России, им просто нужно подключиться к нашей системе. В общем, разберемся, не надо, пожалуйста, педалировать эту тему.

В среду, 21 декабря, состоялось заседание комиссии.

- Как все прошло? Весело, - говорит Геркус. - О подробностях (того, о чем говорили на комиссии. - Прим. Ред.) говорить не хочу - воздержусь.

- Значит - никаких проблем, и весной «Локо» будет играть на своем стадионе?

- «Локомотив» всегда будет играть на своем стадионе.

- По Самедову и Миранчуку есть конкретика?

- Пока никаких новостей.

- Ранее сообщалось, что клуб сделал Миранчуку последнее предложение по контракту. Однако недавно появилась новость, что переговоры были возобновлены. Это правда?

- Без комментариев. Этот вопрос мне задают ежедневно. Уже не знаю, что отвечать.

