Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь1 : 3Динамо Минск
Футбол  Бавария- : -РБ Лейпциг
Футбол  Интер- : -Лацио
Хоккей  Медвешчак- : -Металлург
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -ЦСКА
Футбол  Бордо- : -Ницца
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мартинс Дукурс: Русские скелетонисты теперь смотрят на нас с укоризной

Источник:  Delfi.lvКомментарии

Четырехкратный чемпион мира Мартинс Дукурс прокомментировал перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи.

«Мы хорошо себе представляли, что не являемся единственными из нашего сообщества, кто был возмущен всей сложившейся ситуацией, – приводит Delfi.lv слова Дукурса. – Любая трасса, кроме сочинской, является теперь для нас хорошей.

Я удовлетворен решением IBSF, сумевшей взять на себя ответственность и перенести место проведения мирового первенства. Русские скелетонисты, конечно, теперь смотрят на нас с укоризной, но мы им говорим – представьте себя на нашем месте. Как бы вы чувствовали себя и что делали в этом случае?

Можно уже говорить о том, что решение было политизированным, но мы не хотели брать на себя лишний риск, отправляясь туда».

Напомним, Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение о переносе после публикации второй части доклада Макларена.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мартинс Дукурс: Надо было думать об отмене ЧМ летом, после доклада МакларенаМартинс Дукурс в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» - об отмене ЧМ в Сочи.Мартинс Дукурс: Сейчас отмена ЧМ в Сочи – лучшее решениеМартинс Дукурс: Сейчас отмена ЧМ в Сочи – лучшее решениеМартинс Дукурс в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» – об отмене ЧМ в Сочи.«Мы верим докладу Макларена». Дукурс – о бойкоте ЧМ-2017 в Сочи сборной Латвии«Мы верим докладу Макларена». Дукурс – о бойкоте ЧМ-2017 в Сочи сборной ЛатвииЧетырехкратный чемпион мира и дважды серебряный призер Олимпиады в скелетоне Мартинс Дукурс дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».Третьяков снова проиграл ДукурсуОлимпийский чемпион Александр Третьяков занял второе место на третьем этапе Кубка мира в Кенигзее.Третьяков стал вторым на стартовом этапе Кубка мира, уступив М.Дукурсу 3 сотые секундыДвое россиян попали в число призеров на первом этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в немецком Альтенберге.Мартинс Дукурс: Победа на чемпионате мира важна, ведь здесь стремятся побеждать россиянеЛатвийский скелетонист Мартинс Дукурс признался, что победа на чемпионате мира в немецком Винтерберге имела для него большое значение, потому что главные соперники сборной Латвии - россияне - считают эти соревнования одними из важнейших.Александр Третьяков стал серебряным призером чемпионата мираОлимпийский чемпион Сочи россиянин Александр Третьяков занял второе место на чемпионате мира по скелетону, который проходит в немецком Винтерберге.Третьяков стал победителем этапа Кубка мира в немецком КенигзееОлимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков стал победителем четвертого этапа Кубка мира, который прошел в немецком Кенигзее.«Третьяков победил честно»«Третьяков победил честно»Спустя два дня после победы нашего скелетониста Александра Третьякова над латвийцем Мартинсом Дукурсом латвийский телеканал LTV засомневался в честности результатов соревнований. Однако ни у самого семейства Дукурсов, ни у руководства Международной федерации бобслея и скелетона сомнений в победе Третьякова нет.Александр Третьяков: Перед гонкой уснул под экономику московского царстваАлександр Третьяков: Перед гонкой уснул под экономику московского царстваНа первой в жизни Олимпиаде-2006 в Турине 20‑летний Александр занял скромное 15‑е место. Зато уже на следующий год взял золото Евро, а в 2009 году сенсационно поднял над головой Хрустальный глобус за победу на Кубке мира. Дальше – выше. Бронза на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, золото мирового первенства-2013 и наконец вершина Олимпа в Сочи.Русская ракета сбила суперменаРусская ракета сбила супермена28‑летний бронзовый призер Игр-2010 Александр Третьяков по прозвищу Русская Ракета в одни ворота выиграл золото Сочи у великого латвийского супермена Мартинса Дукурса.Мартинс Дукурс: После первого дня было практически невозможно отквитать и нагнать ТретьяковаЛатвийский скелетонист Мартинс Дукурс рассказал, что перед стартом последнего заезда уже и не думал обойти россиянина Александра Третьякова.Мартинс Дукурс: Хотел запороть последний заезд, чтобы брат взял медаль28-летний российский скелетонист Алексанлр Третьяков прибавил к титулу бронзового призера Олимпиады-2010 в Ванкувере золотую медаль Сочи-2014, опередив латвийского Супермена Мартинса Дукурса, который пять лет кряду побеждал в Кубке мира.Россиянин Третьяков стал Олимпийским чемпионом в скелетонеРоссиянин Третьяков стал Олимпийским чемпионом в скелетонеРоссийский скелетонист Александр Третьяков выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи.5 главных интриг олимпийской субботы5 главных интриг олимпийской субботыВсе главные сегодняшние события сочинских Игр – в обзоре Sovsport.ru.Скелетонист Дукурс ожидал сильного выступления от Третьякова в СочиЛатвийский скелетонист Мартинс Дукурс заявил агентству «Р-Спорт», что ждал «сильного выступления» на зимних Олимпийских играх в Сочи от россиянина Александра Третьякова.10 главных дуэлей сочинской Олимпиады10 главных дуэлей сочинской ОлимпиадыИз всех слов, которые будут использованы в разговорах о сочинских Играх, мы выбрали ключевые. А уже из них отобрали те, между которыми можно поставить символ «VS» и получить дуэль, противостояние, соперничество!Чемпион мира Александр Третьяков: Слился со скелетоном – и полетелЧемпион мира Александр Третьяков: Слился со скелетоном – и полетелОн стоит, ошарашенный нахлынувшим победным счастьем. Кажется, чемпион не знает, куда деть занимающие руки шлем и огромную бутылку призового шампанского. Александр Третьяков, похоже, еще там, на ледовой трассе, где идет отсчет последних, победных мгновений.Золотые три сотки. Александр Левит о чемпионстве Александра ТретьяковаЗолотые три сотки. Александр Левит о чемпионстве Александра ТретьяковаОпередив на мгновение непобедимого прежде латыша Дукурса, россиянин Александр Третьяков впервые в истории российского скелетона выиграл чемпионат мира. А Сергей Чудинов добавил к золоту товарища по команде бронзу.Сергей Чудинов: Задача была побороться с Дукурсом и по возможности догнать егоСергей Чудинов: Задача была побороться с Дукурсом и по возможности догнать егоСкелотонист Сергей Чудинов, ставший бронзовым призером чемпионата мира, прокомментировал свой успех.

Мартинс Дукурс
Мартинс Дукурсвсе новости