Мартинс Дукурс: Русские скелетонисты теперь смотрят на нас с укоризной

Четырехкратный чемпион мира Мартинс Дукурс прокомментировал перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи.

«Мы хорошо себе представляли, что не являемся единственными из нашего сообщества, кто был возмущен всей сложившейся ситуацией, – приводит Delfi.lv слова Дукурса. – Любая трасса, кроме сочинской, является теперь для нас хорошей.

Я удовлетворен решением IBSF, сумевшей взять на себя ответственность и перенести место проведения мирового первенства. Русские скелетонисты, конечно, теперь смотрят на нас с укоризной, но мы им говорим – представьте себя на нашем месте. Как бы вы чувствовали себя и что делали в этом случае?

Можно уже говорить о том, что решение было политизированным, но мы не хотели брать на себя лишний риск, отправляясь туда».

Напомним, Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение о переносе после публикации второй части доклада Макларена.