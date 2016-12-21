Алексей Жамнов: Претензий к тренерскому штабу Ярушкина нет

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов оценил работу тренерского штаба «Спартака» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Алексея Ярушкина.

Напомним, в октябре в отставку с поста главного тренера «Спартака» был отправлен Герман Титов, после чего исполняющим обязанности был назначен Ярушкин, работавший главным тренером воскресенского «Химика», фарм-клуба «Спартака». После 40 матчей регулярного чемпионата КХЛ красно-белые занимают 10-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на семь очков.

«У меня нет претензий к тренерскому штабу. Все работают на 100%. Я вижу много тренировок, постоянно общаюсь с тренерским штабом. Да, не все получается, но есть огромное желание у Алексея Ярушкина и его ассистентов переломить ситуацию и достойно сыграть в оставшихся матчах сезона. Мы верим в тех людей, кому сейчас доверили руководить командой», - цитирует Жамнова «Р-Спорт».