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Венгер обозначил главную цель «Арсенала» на зимнее трансферное окно

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб лондонского «Арсенала» во главе с Арсеном Венгером намерен укрепить защитную линию команды в январе 2017 года.

Как сообщает издание Mirror, английский клуб может пополнить защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя, который ранее был близок к переходу в мадридский «Реал».

Венгер надеется уговорить футболиста сборной Испании перейти в «Арсенал», поскольку считает, что последний недоволен положением своей команды в нынешнем сезоне. На данный момент «Валенсия», набрав после 15-ти туров Ла Лиги, занимает 17-е место в таблице, набрав 12 очков.

Также сообщается, что защитник является главной трансферной целью «канониров» этой зимой.

В нынешнем сезоне 21-летний Гайя провел во всех турнирах 13 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 18 млн евро, а его контракт с испанским клубом рассчитан до 2020 года.

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