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На бой Кличко – Джошуа продано уже 50 000 билетов

Источник:  Daily MailКомментарии

На сегодняшний день реализовано уже 50 000 билетов на предстоящий бой Энтони Джошуа - Владимир Кличко.

Второй этап продаж стартует 16 января. Билеты можно будет приобрести по цене от 40 до 2000 евро.

Напомним, поединок Энтони Джошуа - Владимир Кличко состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону будет стоять не только чемпионский пояс IBF, принадлежащий британцу, но и титул WBA. 


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