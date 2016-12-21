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Нобель Арустамян – о физической форме Игуаина: Как можно четыре месяца тренироваться и не сбросить 5-6 кг!?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался о физической форме нападающего «Ювенутса» и сборной Аргентины Гонсало Игуаина.

«Видимо, Пипите и так комфортно. Худеть он не собирается. Как можно четыре месяца каждый день тренироваться и не сбросить 5-6 кг!?», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.

Напомним, футболист сборной Аргентины перебрался в туринский клуб из «Наполи» минувшим летом. Сумма трансфера составила 90 млн евро. Спустя несколько дней после покупки, наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что недоволен физической формой игрока, подчеркнув, что ему надо сбрасывать вес.

В нынешнем сезоне 29-летний Игуаин провел во всех турнирах 22 матча, забил 13 голов и отдал одну голевую передачу.

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