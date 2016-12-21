Садьо Мане: Победа над «Эвертоном» показывает, что «Ливерпуль» готов к борьбе за титул

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане после победы в дерби с «Эвертоном» (1:0) в 17-м туре премьер-лиги заявил, что «красные» готовы бороться за титул.

«Думаю, такие победы, как эта, показывает, что мы будем бороться за первое место. Но мы думаем только о себе. Было важно завоевать три очка в гостях у «Эвертона». Пока еще рано говорить о том, что будет дальше, но нам нужно сосредоточиться на себе, а не на «Челси».

Хотя одной из наших задач является подняться как можно выше, поэтому мы постараемся это сделать.

Матч с «Эвертоном» – это дерби. Все понимают, что это за матчи. В них самое главное – не то, как ты играешь, а то, как одержать победу», – приводит FourFourTwo слова Мане.

Напомним, 24-летний сенегалец забил единственный гол в матче, который стал для него восьмым в чемпионате.