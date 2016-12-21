Садьо Мане: Победа над «Эвертоном» показывает, что «Ливерпуль» готов к борьбе за титул
Полузащитник «Ливерпуля»
Садьо Мане после победы в дерби с «Эвертоном» (1:0) в 17-м туре премьер-лиги
заявил, что «красные» готовы бороться за титул.
«Думаю, такие победы, как эта, показывает, что мы будем бороться за первое место. Но мы думаем только о себе. Было важно завоевать три очка в гостях у «Эвертона». Пока еще рано говорить о том, что будет дальше, но нам нужно сосредоточиться на себе, а не на «Челси».
Хотя одной из наших задач является подняться как можно выше, поэтому мы постараемся это сделать.
Матч с «Эвертоном» – это дерби. Все понимают, что это за матчи. В них самое главное – не то, как ты играешь, а то, как одержать победу», – приводит FourFourTwo слова Мане.
Напомним, 24-летний сенегалец забил единственный гол в матче, который стал для него восьмым в чемпионате.
Матч
Эвертон - Ливерпуль - 0:1 (0:0)
Голы
Мане 90 (0:1).
Состав
Эвертон: Стекеленбург (Роблес, 64), Уильямс, Коулмэн, Бэйнс, Мори, МакКарти (Бэрри, 46), Леннон, Гуйе, Баркли, Лукаку, Валенсия (Колверт-Льюин, 73)
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Лаллана (Джан, 82), Мане (Лейва, 90), Ориги (Старридж, 82), Фирмино
Предупреждения:
Баркли, 68; Коулмэн, 69; Гуйе, 86 - Ловрен, 56
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
19 декабря 23:00, Гудисон Парк, Текстовая трансляция