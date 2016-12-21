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Хамес начал оформлять британскую визу и готовится покинуть «Реал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес принял решение покинуть испанский клуб в январе 2017 года. 

Как сообщает издание ElTiempo, игрок сборной Колумбии приступил к оформлению британской визы. Отмечается, что в услугах футболиста заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед», миланский «Интер», а также «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что футболист является главной трансферной целью «Челси», который готов выложить за него 75 млн фунтов. Также сообщалось, что он мог перейти в лондонский клуб минувшим летом, но тогда руководство «Реала» ответило отказом.

По информации испанских СМИ, Хамес недоволен своим положением в стане «сливочных» и намерен перейти в другую команду. Причиной тому послужило недоверие со стороны наставника команды Зинедина Зидана.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел 15 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 70 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2020 года.

«Хамеса раздражают сомнения Зидана». Все о конфликте игрока и тренера

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