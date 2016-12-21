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Президент «Амкара»: Ведем переговоры со «Спартаком» по Джикии. Как сумма устроит – будем расставаться

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент «Амкара» Геннадий Шилов подтвердил, что клуб ведет переговоры со «Спартаком» о переходе в стан красно-белых защитника Георгия Джикии.  

- Как сумма устроит, так будем расставаться с Джикией. Не устроит – не будем расставаться, - заявил Геннадий Шилов корреспонденту «Советского спорта».

- Какова эта сумма?
- Не называем ее.

- Переговоры со «Спартаком» идут?
- Идут.

- А с «Рубином»?
- Есть три предложения. Мы ждем, кто согласится заплатить сумму, которую хотим.

Отметим, что соглашение Джикии с «Амкаром» рассчитано еще на полтора сезона. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел во всех турнирах за «Амкар» 17 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 1 млн. евро.

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