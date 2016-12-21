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Генрих Мхитарян стал лучшим футболистом Армении седьмой раз подряд

Евгений Зуенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник Генрих Мхитарян, выступающий за сборную Армении и «Манчестер Юнайтед», по итогам 2016 года признан лучшим футболистом Армении.

Капитан сборной Армении получает это звание уже в седьмой раз подряд. Главной звездой современного армянского футбола он стал в годы выступлений за донецкий «Шахтер» (2010-2013) и дортмундскую «Боруссию» (2013-2016). 

В июле 2016 года Генрих Мхитарян перешел в английский «Манчестер Юнайтед», за эту команду он провел 12 матчей, в которых забил 2 гола.

В голосовании принимали участие члены исполкома Федерации футбола Армении, президенты, главные тренеры, капитаны команд Армянской Премьер-лиги (состоит из шести клубов) а также журналисты. Второе место по результатам голосования занял игрок португальского «Маритиму» Геворг Казарян, третье — армянский игрок бразильтского происхождения Маркос Пиззелли, выступающий за «Аль Фуджейру» из Объединенных Арабских Эмиратов.


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