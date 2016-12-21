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Деонтей Уайлдер будет защищать пояс WBC в бою с Анджеем Вавжиком

Источник:  ТАССКомментарии

25 февраля 2017 года в Бирмингеме, штат Алабама должен состояться поединок между чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером и поляком Анджеем Вавжиком.

По словам одного из тренеров Вавжика россиянина Федора Лапина, контракт на проведение боя еще не подписан, однако поляк уже начал подготовку. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Если поединок состоится, для Уайлдера это будет уже пятая подряд добровольная защита титула.

Долгое время обязательным претендентом для американца был Александр Поветкин, однако запланированный на май 2016 поединок в Москве не состоялся из-за положительной допинг-пробы россиянина на мельдоний.

Временный чемпионский пояс WBC также не был разыгран в поединке Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном. На этот раз в анализах Александра нашли запрещенный препарат остарин.

Отметим, что в 2013 году Поветкин нокаутировал Вавжика в третьем раунде.

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