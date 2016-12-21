Борис Игнатьев: В «Зените» Луневу важно не начать смотреть на людей снизу вверх

Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев, работавший в свое время в столичном клубе с вратарем «Уфы» Андреем Луневым, поделился мнением о его перспективах в «Зените».

Сегодня 25-летний голкипер прошел медосмотр в Петербурге.

- У меня есть сомнение только в одном: Андрею нужно в первую очередь переиграть себя. Он попадает в такой клуб, где для него будет много нового. Более высокий и профессиональный, и интеллектуальный, и человеческий уровень игроков. В командах, претендующих на высокие места, и атмосфера особенная. Не только игроки, но и руководство, обслуживающий персонал. Здесь очень важно не опуститься, не начать смотреть на людей снизу вверх. Действительно очень важна адаптация. Пройти ее нужно как можно быстрее, - считает Игнатьев.