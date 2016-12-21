В новой карте CS:GO появится подводная лодка
Разработчик карт для Counter-Strike: Global Offensive Шон «FMPONE» Снеллинг в своем твиттере опубликовал часть новой карты.
A preview of the future -- and a look back at 2016. https://t.co/d8zQUmCiIY pic.twitter.com/23gs7ZrWCU— FMPONE (@FMPONE) 20 декабря 2016 г.
На скриншоте в редакторе Hammer видно название новой карты — de_subzero.
Разработчик также подтвердил, что при создании карты он вдохновлялся вырезанной локацией «Кракен» из Half-Life 2.
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