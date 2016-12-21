В новой карте CS:GO появится подводная лодка

Оргкомитет выставки «ИгроМир» объявил даты проведения выставки «ИгроМир» и Comic Con Russia в 2017 году.

Анонсированы даты проведения «ИгроМир» и Comic Con Russia в 2017 году

Анонсированы даты проведения «ИгроМир» и Comic Con Russia в 2017 году Оргкомитет выставки «ИгроМир» объявил даты проведения выставки «ИгроМир» и Comic Con Russia в 2017 году.

Professional Esports Association (PEA) может запретить американским командам по CS:GO участвовать в следующем сезоне ESL Pro League.

PEA намерена запретить американским командам участвовать в ESL Pro League Professional Esports Association (PEA) может запретить американским командам по CS:GO участвовать в следующем сезоне ESL Pro League.

Финал Чемпионата мира по World of Tanks в 2017 году пройдет в Москве

Финал Чемпионата мира по World of Tanks в 2017 году пройдет в Москве 17 декабря в московском «Экспоцентре» прошел первый масштабный фестиваль компании Wargaming - WG Fest.

SK Gaming приглашена на DreamHack Masters Las Vegas 2017 Бразильская команда SK Gaming получила прямое приглашение на турнир DreamHack Masters Las Vegas 2017 по CS:GO.

Бывший менеджер Albus NoX Luna стал тренером Vaevictis eSports Бывший менеджер Albus NoX Luna Алексей «Madneps» Холин стал тренером состава Vaevictis eSports по League of Legends.

Киберспортивный директор Natus Vincere Евгений Золотарев в своем твиттере сообщил, что новый ростер организации по Dota 2 будет анонсирован до 27 декабря.

Киберспортивный директор Na’Vi: «Мы объявим состав не позднее 27 декабря» Киберспортивный директор Natus Vincere Евгений Золотарев в своем твиттере сообщил, что новый ростер организации по Dota 2 будет анонсирован до 27 декабря.