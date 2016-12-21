Арены в Краснодаре, Каспийске и Черкизово сохранят лицензии

«Анжи», Краснодару» и «Локомотиву» дали месяц на интеграцию с идентификацией.

Ранее СМИ сообщили о том, что стадионы «Локомотива», «Анжи» и «Краснодара» могут лишить лицензии на проведение матчей за невыполнение требований по интеграции в единую Систему идентификации болельщиков (СИБ). Клубы, не возражая против подключения к СИБ, отказываются менять билетных операторов, мотивируя это дополнительными финансовыми затратами.

В среду, состоялось заседание комиссии по данном увопросу.

- Как все прошло? Весело, - сообщил «Советскому спорту» президент «Локомотива» ИльяГеркус. - О подробностях говорить не хочу.

- Весной «Локомотив» будет играть на своем стадионе?

- «Локомотив» всегда будет играть на своем стадионе.

Как стало известно «Советскому спорту», к Анжи», «Краснодар» и «Локомотив» подписали гарантийные письма об интеграции с СИБ до 31 января.

- Мы объяснили ситуацию клубам, - сообщил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин. - Они могут пользоваться услугами своих нынешних билетных операторов, если те поменяют электронную программу, потому что нынешняя с СИБ технологически не стыкуется. Никаких затрат от клубов не потребуется, все будет сделано за счет технического спонсора. В течение января, уверен, проблема будет решена.