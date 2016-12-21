«Манчестер Юнайтед» готовит новый контракт для Моуринью

Руководство «Манчестер Юнайтед» довольно выступлением команды под руководством Жозе Моуринью. Об этом сообщает издание The Guardian.



По информации источника, клуб рассматривает возможность продления контракта с португальским специалистом до 2025 года на общую сумму в 135 млн фунтов. Однако, не все акционеры английского клуба готовы пойти на этот шаг. Сообщается, что окончательное решение будет принято по итогам нынешнего сезона.



Напомним, Моуринью встал у руля «красных дьяволов» минувшим летом, сменив на посту главного тренера Луи ван Гала.



На данный момент команда занимает 6 место в таблице АПЛ, набрав после 17-ти туров 30 очков, а также вышла в плей-офф Лиги Европы, где ей предстоит сыграть с французским «Сент-Этьеном».

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