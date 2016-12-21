Кононов встретился с Анчелотти на базе «Баварии» (фото)

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов посетил тренировку мюнхенской «Баварии».

Об этом рассказал сам Кононов на своей странице в сети Facebook.

После тренировки он побеседовал с наставником чемпионов Германии Карло Анчелотти.

Олег Кононов покинул пост главного тренера «Краснодара» в начале сентября текущего года. Его заменил Игорь Шалимов.



Отметим, что на встрече в Мюнхене также присутствовал бывший капитан «Зенита», донецкого «Шахтера и сборной Украины Анатолий Тимощук, который пока не принял решение о продолжении или завершении карьеры игрока. Ранее Тимощук защищал цвета «Баварии», с которой выиграл Лигу чемпионов в 2013 году.

Сегодня баварцы на своем поле сыграют с «РБ Лейпциг» в центральном матче 16-го тура бундеслиги.