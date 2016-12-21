Джузеппе Маротта: Сложно найти игрока, который бы усилил «Ювентус» на данном этапе сезона

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что клуб не будет торопиться с приобретением полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

«Трудно сказать, что будет в январе. Так же как сложно найти игрока, который бы усилил команду такого уровня на данном этапе сезона.

Нет никаких новостей относительно Витселя. Он хороший игрок, давайте подождем, что будет дальше.

Все, что я могу сказать, так это то, что мы стабильный клуб с растущим доходом и экономической мощью, которая позволяет делать инвестиции, как в случаях с трансферами Миралема Пьянича и Гонсало Игуаина».

Напомним, контракт Витселя с «Зенитом» истекает летом 2017 года. Перед закрытием летнего трансферного окна 27-летний бельгиец был близок к переходу в «Ювентус», но вице-чемпионы России отклонили трансфер.