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Денис Глушаков: Друзья, желаю вам огромного счастья! И помните: смысл жизнь – это дети!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал о своей жизненной позиции.

«Поехали, доченька домой! А вам, дорогие друзья, желаю огромного счастья! И помните: смысл жизнь – это дети!», – написал капитан «красно-белых» на своей странице в Instagram, выложив следующее фото: 

Напомним, 15 декабря у полузащитник столичной команды родился второй ребенок.

В нынешнем сезоне Глушаков принял участие в 17 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

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