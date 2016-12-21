Денис Глушаков: Друзья, желаю вам огромного счастья! И помните: смысл жизнь – это дети!
Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал о своей жизненной позиции.
«Поехали, доченька домой! А вам, дорогие друзья, желаю огромного счастья! И помните: смысл жизнь – это дети!», – написал капитан «красно-белых» на своей странице в Instagram, выложив следующее фото:
Поехали, доченька домой!💋А вам, дорогие друзья, желаю огромного счастья! И помните: смысл жизнь-это дети!❤Глушакова Александра Денисовна❤ #семья#счастье#радость#жена#любимая#дочь#родная#люблю#вас#мо#дорогие#ясчастлив#repost #moscow #russia #glushakov #глушаков#роддом#лапино#выписка#обмываю#love#live#дома#александра#денисовна#любовь #навсю#жизнь
Напомним, 15 декабря у полузащитник столичной команды родился второй ребенок.
В нынешнем сезоне Глушаков принял участие в 17 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.