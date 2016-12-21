Денис Глушаков: Друзья, желаю вам огромного счастья! И помните: смысл жизнь – это дети!

Денис Глушаков во второй раз стал отцом Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков во второй раз стал отцом.

Говорят, Самедов уходит из «Локомотива» в «Спартак» из-за конфликта с Семиным. Ну что ж, добавим жаришки в этот субботний день.

Газзаев против Семака и еще пять конфликтов игроков и тренеров

Газзаев против Семака и еще пять конфликтов игроков и тренеров Говорят, Самедов уходит из «Локомотива» в «Спартак» из-за конфликта с Семиным. Ну что ж, добавим жаришки в этот субботний день.

Егор Титов: По итогам года «Спартак» на своем месте Экс-капитан и бывший тренер «Спартака» Егор Титов подводит итоги первой части сезона в РФПЛ – хвалит красно-белых, критикует «Зенит».

Денис Глушаков: Судьи благоволят «Спартаку»? О чем вы?! Автор победного гола «Спартака» в матче с Рубином дал интервью «Советскому спорту».