Виктор Понедельник: Возвращение Широкова? Мастерство не пропьешь

Бывший нападающий сборной СССР Виктор Понедельник поделился мнением о возможном возвращении Романа Широкова в большой футбол.

Напомним, накануне экс-капитан российской национальной команды не исключил возобновления карьеры, добавив, что открыт для предложений.

- Прочитал, что Роман Широков хочет вернуться в большой футбол. Не удивился… Я наслышан, что он парень весьма ироничный, может и пошутить по разному поводу, но в данном случае дело, скорее всего, обстоит именно так: Широкову пока рановато уходить на заслуженный футбольный отдых. Он видимо понимает, глядя на сегодняшний футбол, что мог бы поиграть и еще какое-то время. Это все-таки его дело, по которому он, несомненно, скучает. Не сомневаюсь, что и в разного рода общественных организациях он найдет себя, но попозже. И еще – большой футбол это и совсем другие деньги. Как ни крути… У Широкова светлая голова, он игрок режимистый, может держать себя в руках, техника на месте. Потенциал еще есть. Мастерство, как говорится, не пропьешь. Таких футболистов у нас можно по пальцам одной руки пересчитать, - сказал Понедельник.





