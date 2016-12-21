Виктор Понедельник: Возвращение Широкова? Мастерство не пропьешь
Бывший нападающий сборной СССР Виктор Понедельник поделился мнением о возможном возвращении Романа Широкова в большой футбол.
Напомним, накануне экс-капитан российской национальной команды не исключил возобновления карьеры, добавив, что открыт для предложений.
- Прочитал,
что Роман Широков хочет вернуться в
большой футбол. Не удивился… Я наслышан,
что он парень весьма ироничный, может
и пошутить по разному поводу, но в данном
случае дело, скорее всего, обстоит именно
так: Широкову пока рановато уходить на
заслуженный футбольный отдых. Он видимо
понимает, глядя на сегодняшний футбол,
что мог бы поиграть и еще какое-то время.
Это все-таки его дело, по которому он,
несомненно, скучает. Не сомневаюсь, что
и в разного рода общественных организациях
он найдет себя, но попозже. И еще –
большой футбол это и совсем другие
деньги. Как ни крути… У Широкова светлая
голова, он игрок режимистый, может
держать себя в руках, техника на месте.
Потенциал еще есть. Мастерство, как
говорится, не пропьешь. Таких футболистов
у нас можно по пальцам одной руки
пересчитать, - сказал Понедельник.