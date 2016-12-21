Сергей Чепиков: Был шокирован списком WADA о 31 российском биатлонисте

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков – о возможных санкциях Международного союза биатлонистов (IBU).



- Мы с вами беседуем накануне исполкома Международного союза биатлонистов. Что нас может ждать?

- Я тоже был шокирован этой информацией, которая появилась неделю назад (о том, что 31 российский биатлонист подозревается в нарушении антидопингового законодательства, либо в манипуляциями с допинг-пробами. - Прим. ред.). Но затем появилась информация, что в это число включены спортсмены, которые уже завершили карьеру, а также те, которые выступали только на внутрироссийских соревнованиях. После этого немножко отпустило. Но все равно есть шанс, что нас не допустят к этапам Кубка мира. Но хуже всего, если будет включена коллективная ответственность и всю нашу команду не допустят до участия в Олимпиаде-2018.



Завтра на исполкоме IBU будет принято решение в отношении России.