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Сергей Чепиков: Был шокирован списком WADA о 31 российском биатлонисте

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков – о возможных санкциях Международного союза биатлонистов (IBU).  

- Мы с вами беседуем накануне исполкома Международного союза биатлонистов. Что нас может ждать?
- Я тоже был шокирован этой информацией, которая появилась неделю назад (о том, что 31 российский биатлонист подозревается в нарушении антидопингового законодательства, либо в манипуляциями с допинг-пробами. - Прим. ред.). Но затем появилась информация, что в это число включены спортсмены, которые уже завершили карьеру, а также те, которые выступали только на внутрироссийских соревнованиях. После этого немножко отпустило. Но все равно есть шанс, что нас не допустят к этапам Кубка мира. Но хуже всего, если будет включена коллективная ответственность и всю нашу команду не допустят до участия в Олимпиаде-2018.

Завтра на исполкоме IBU будет принято решение в отношении России.

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Международный союз биатлонистов (IBU)
Международный союз биатлонистов (IBU)