Эгис Климас: Если Уорд считает себя лучшим боксером мира, он должен выйти на реванш с Ковалевым

Менеджер российского полутяжеловеса Сергея Ковалева Эгис Климас рассказал о том, как идут переговоры об организации повторного поединка с Андре Уордом.

- Промоутеры работают над этим, канал HBO работает над этим, все хотят этого боя. Сейчас все зависит от Андре Уорда и Roc Nation, его промоутера. Я не знаю, о чем думает Уорд, и что он имеет в виду, говоря о возможном завершении карьеры. Когда я разговариваю с Сергеем по телефону, он спрашивает есть ли новости, что по поводу реванша.

Не стоит винить судей. Я видел людей, сидевших рядом друг с другом, и они спорили о том, кто же победил - Ковалев или Уорд. В реванше Сергею не стоит оставлять решение за судьями.

Но если Уорд считает себя лучшим боксером мира, лучшим в Pound-for-Pound, он должен выйти на повторный поединок и доказать это, - заявил Климас в интервью Fightspace.

Напомним, первый бой Ковалева с Уордом состоялся в Лас-Вегасе 19 ноября. Все трое арбитров отдали победу американцу с одинаковым счетом 114:113. Таким образом, Уорд отобрал у Сергея чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

В контракте на первый поединок было оговорено право Ковалева на реванш в случае поражения.

