«Реал» начал переговоры по трансферу Куртуа

Мадридский «Реал» заинтересован в услугах голкипера «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа. Об этом сообщает радиостанция Onda Cero.



По информации источника, «сливочные» больше не будут возвращаться к теме возможного трансфера Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед» и намерены сосредоточиться на покупке футболиста «синих». Отмечается, что «Реал» уже начал вести переговоры с английским клубом.

Напомним, мадридский клуб летом 2015 года пытался приобрести Де Хеа, однако, стороны не сумели во время оформить все нормативные документы, и трансфер так и не состоялся.

В нынешнем сезоне 24-летний Куртуа провел во всех турнирах 17 матчей, пропустил 11 голов и в 10-ти встречах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 35 млн евро, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2019 года.

Отметим, что до переезда в чемпионат Англии вратарь защищал цвета мадридского «Атлетико».