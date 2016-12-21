Гендиректор «Тосно»: Интерес к Маркову есть со стороны разных клубов, но отпустить мы его не готовы
Генеральный директор «Тосно»
Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в
Санкт-Петербурге» прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего
Евгения Маркова в другой клуб в зимнее трансферное окно.
- Интерес со стороны разных клубов действительно есть, но
отпустить Маркова мы не готовы. Думаю, мы договоримся с Женей, чтобы он остался
в команде хотя бы до лета, - сказал Матюшенко в интервью корреспонденту «Советского
спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним,
ранее агент Маркова подтвердил, что нападающим интересуются «Зенит», ЦСКА и команды из европейских чемпионатов.
За
клуб из Ленинградской области воспитанник «Зенита» выступает с 2016 года.
В сезоне-2016/17 он провел за «Тосно» 16 матчей в ФНЛ и забил в них восемь
мячей.
Контракт
игрока с «Тосно» истекает летом 2018 года. По данным Transfermarkt.de,
стоимость футболиста составляет 250 тысяч евро.