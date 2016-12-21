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Гендиректор «Тосно»: Интерес к Маркову есть со стороны разных клубов, но отпустить мы его не готовы

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Евгения Маркова в другой клуб в зимнее трансферное окно.

- Интерес со стороны разных клубов действительно есть, но отпустить Маркова мы не готовы. Думаю, мы договоримся с Женей, чтобы он остался в команде хотя бы до лета, - сказал Матюшенко в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее агент Маркова подтвердил, что нападающим интересуются «Зенит», ЦСКА и команды из европейских чемпионатов.

За клуб из Ленинградской области воспитанник «Зенита» выступает с 2016 года. В сезоне-2016/17 он провел за «Тосно» 16 матчей в ФНЛ и забил в них восемь мячей. 

Контракт игрока с «Тосно» истекает летом 2018 года. По данным Transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 250 тысяч евро.

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