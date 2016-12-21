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Агент: Есть высокий шанс на то, что Ибрагимович останется в «Манчестер Юнайтед» на второй сезон

Источник:  talkSPORTКомментарии

Агент форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича Мино Райола сообщил, что швед может остаться в клубе еще на один сезон.

«Есть высокий шанс на то, что будет второй сезон. Такая опция присутствует в контракте, поэтому это не является новостью ни для нас, ни для клуба. Скорее, это вопрос времени, нежели возможности.

Что касается интереса из Китая, он был в прошлом сезоне, но он решил поехать в Англию, что говорит о его настрое», – приводит TalkSport слова Ибрагимовича.

Напомним, 35-летний швед забил 16 голов в 25 матчах за «Манчестер Юнайтед».

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