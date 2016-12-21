Марсьяль и Рэшфорд могут перейти в «Вест Хэм»

Сразу два игрока атакующей линии могут покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе 2017 года. Об этом сообщает авторитетное издание Daily Telegraph.



Согласно информации источника, лондонский «Вест Хэм» намерен приобрести Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля. Отмечается, что клуб ставит перед собой задачу попасть в зону еврокубков и готов потратиться в зимнее трансферное окно на усиление состава.



Ранее сообщалось, что «Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Димитрию Пайе, за которого «молотки» требуют Марсьяля.



В нынешнем сезоне 19-летний Рэшфорд провел во всех турнирах 18 матчей, забил 4 гола и отдал одну голевую передачу. На счету 21-летнего Марсьяля – 18 встреч, 4 гола и 3 результативные передачи.