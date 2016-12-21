Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик- : -ЦСКА
Хоккей  Спартак- : -Локомотив
Баскетбол  Жальгирис- : -УНИКС
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Баскетбол  Црвена Звезда- : -Реал
Футбол  Фиорентина- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гаджи Гаджиев: Селихов – не только талантливый футболист, но и парень нормальный

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, почему вратарь Александр Селихов, который перешел в «Спартак», вырос в пермском клубе. 

- Селихов - не только талантливый футболист, но и парень нормальный. Хорошо понимает, что такое команда и какова его роль в ней. Свою роль Селихов не превозносит, поэтому к нему и внутри команды, и вне ее хорошее отношение. Он не раз выручал и стабильно играл, несмотря на свой относительно молодой возраст, - сказал Гаджи Гаджиев корреспонденту «Советского спорта». 

- Не хочется с таким футболистом расставаться. Это с одной стороны. С другой – хочется, чтобы такие игроки продвинулись как можно дальше и играли за более престижные места в чемпионате, может, в сборной. Поэтому, конечно, желаем Селихову удачи, - отметил Гаджиев.

Полная версия интервью с Гаджи Гаджиевым - в ближайшее время на сайте «Советского спорта».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гаджи Гаджиев: Перед матчем со «Спартаком» все решил разговор с СелиховымГаджи Гаджиев: Перед матчем со «Спартаком» все решил разговор с СелиховымИнтервью корреспонденту «Советского спорта» дал главный тренер одной из самых неуступчивых команд лиги – «Амкара».«Зря нагнетают – Акинфеев все равно первый». Премьера рубрики «Рейтинг Ловчева»«Зря нагнетают – Акинфеев все равно первый». Премьера рубрики «Рейтинг Ловчева»«Советский спорт» продолжает подводить итоги первой части сезона. На этой неделе мы запускаем «Рейтинг Ловчева».Гаджиев назвал «Спартак» главным открытием сезонаГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев считает «Спартак» главным открытием сезона.Символическая сборная первой части сезона РФПЛСимволическая сборная первой части сезона РФПЛ«Советский спорт» составил символическую сборную по итогам первой части премьер-лиги-2016/17.Валерий Карпин: Селихов – главное открытие сезонаБывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин назвал открытием сезона голкипера Александра Селихова.Гаджи Гаджиев: Бросил курить в восемь летГаджи Гаджиев: Бросил курить в восемь летОткровенное интервью «ССФ» дал дуайен российского тренерского цеха, который без малого два года передает свои знания.Шорт-лист «Спартака». Минус Промес, плюс Самедов и Шишкин?Шорт-лист «Спартака». Минус Промес, плюс Самедов и Шишкин?Список потенциальных новичков красно-белого клуба был утвержден на совете директоров.«О покупке Селихова в «Спартаке» знали все. Кто-то просто раскачивает лодку»«О покупке Селихова в «Спартаке» знали все. Кто-то просто раскачивает лодку»Во вторник состоялось плановое заседание совета директоров «Спартака».Сергей Родионов: Слухи по недовольству Карреры трансфером Селихова – это некое раскачивание лодкиГенеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заявил, что главный тренер красно-белых был в курсе трансфера Александра Селихова.Гаджи Гаджиев: Надеюсь, весной мы будем играть лучшеГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал крупную победу над «Оренбургом» (3:0) в 17-м туре РФПЛ.Болельщики «Амкара» посвятили баннер Селихову, который уходит в «Спартак» (фото)Болельщики «Амкара» посвятили баннер Селихову, который уходит в «Спартак» (фото)Болельщики «Амкара» на матче с «Оренбургом» (3:0) посвятили баннер вратарю команды Александру Селихову, который подписал контракт со «Спартаком».Гаджи Гаджиев: Победа над «Оренбургом»? Счет не отражает соотношения сил на полеГлавный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги матча 16-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (3:0).Андрей Червиченко: Селихов может стать эпохой в «Спартаке»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что у новичка красно-белых Александра Селихова большое будущее в столичном клубе.Гаджи Гаджиев: Огорчен судейством Карасева, мне кажется, он допустил серию грубых ошибокГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение своей команды от «Анжи» (1:3) в матче 16-го тура чемпионата России.Валерий Сарычев: Селихов хорош, но не знаю, зачем он пошел в «Спартак»Экс-вратарь «Торпедо» и корейских «Ильвы» и «Сеула» Валерий Сарычев, который сейчас живет и работает в Корее, высказал мнение о спаде Юрия Лодыгина и назвал свою версию лучших вратарей первого круга РФПЛ.Валерий Сарычев: Доверяют ли Лодыгину полевые игроки?Валерий Сарычев: Доверяют ли Лодыгину полевые игроки?Экс-вратарь «Торпедо» Валерий Сарычев высказал мнение о спаде Юрия Лодыгина и назвал свою версию лучших вратарей первого круга РФПЛ.Сергей Ольшанский: «Терек» погубила самоуверенность, а Ребров был на высотеСергей Ольшанский: «Терек» погубила самоуверенность, а Ребров был на высотеБывший футболист московского «Спартака» Сергей Ольшанский прокомментировал победу столичного клуба над «Тереком» в матче 15-го тура РФПЛ.Гаджи Гаджиев: Когда будем принимать «Оренбург», может быть до минус 30Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в 15-м туре чемпионата России.Виктор Булатов: «Спартаку» нужен Селихов, чтобы составить конкуренцию РебровуБывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Булатов поделился своим мнением по поводу перехода в стан красно-белых вратаря пермского «Амкара» Александра Селихова.Александр Селихов: Не стоит сильно переживать из-за моего ухода из «Амкара»Голкипер «Амкара» Александр Селихов обратился к болельщикам с призывом поддержать команду в заключительных матчах в 2016 году, после которых он перейдет в «Спартак».

Гаджи Гаджиев
Гаджи Гаджиеввсе новости
Александр Селихов
Александр Селиховвсе новости