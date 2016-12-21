Гаджи Гаджиев: Селихов – не только талантливый футболист, но и парень нормальный

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, почему вратарь Александр Селихов, который перешел в «Спартак», вырос в пермском клубе.



- Селихов - не только талантливый футболист, но и парень нормальный. Хорошо понимает, что такое команда и какова его роль в ней. Свою роль Селихов не превозносит, поэтому к нему и внутри команды, и вне ее хорошее отношение. Он не раз выручал и стабильно играл, несмотря на свой относительно молодой возраст, - сказал Гаджи Гаджиев корреспонденту «Советского спорта».



- Не хочется с таким футболистом расставаться. Это с одной стороны. С другой – хочется, чтобы такие игроки продвинулись как можно дальше и играли за более престижные места в чемпионате, может, в сборной. Поэтому, конечно, желаем Селихову удачи, - отметил Гаджиев.



Полная версия интервью с Гаджи Гаджиевым - в ближайшее время на сайте «Советского спорта».