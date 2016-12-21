Андрей Червиченко: До сих пор не могу понять, как Луческу оказался в «Зените»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе Мирчи Луческу на посту главного тренера «Зенита».

Напомним, 71-летний румынский специалист возглавил питерскую команду в мае. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли Суперкубок России и завершили первую половину национального первенства на втором месте, на пять очков уступая «Спартаку».

- Я до сих пор не могу понять, как он оказался в «Зените». Почему именно его взяли? Для меня этот выбор несколько странноват. Хорошо работал в «Шахтере»? Ну да, но разве «Шахтер» выиграл больше, чем «Зенит»? Обе команды Кубок УЕФА брали, а Суперкубок УЕФА команда Луческу не выигрывала. Да, у «Шахтера» много титулов на Украине, но там только два серьезных клуба. Чемпионат России, думаю, выиграть посложнее.

При Луческу «Зенит» хорошую игру показывает первые 30 минут, и, если не удается забить, потом как-то затухает и получает в свои ворота. Чего не было в предыдущие годы при предыдущих тренерах. Последние лет пять поражения питерцев были редкостью, а сейчас логика матчей зачастую подводит к тому, что они проиграют. И они проигрывают, - сказал Червиченко.