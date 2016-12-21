Игрок EHOME поругался с тренером команды

Между игроком китайской команды EHOME по Dota 2 Лю «Sylar» Цзяцзюнем и ее тренером — Таном «71» Веньи произошел конфликт.



После церемонии вручения наград от компании Perfect World, которая подвела итоги уходящего года на китайской киберспортивной сцене, тренер команды сказал, что игроки должны больше времени уделять Dota 2, а не другим играм или стримам.



Лю «Sylar» Цзяцзюнь принял эти слова на свой счет, так как часто играет в MMORPG и стримит. В социальной сети Weibo игрок довольно резко высказался о некомпетентности тренера. По словам игрока, тренер плохо разбирается в Dota 2, а вся подготовка к The Boston Major 2016 сводилась в копировании игрового стиля российской команды Virtus.pro.

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