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Каррагер назвал лучшего защитника в АПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, выразил мнение, что лучшим крайним защитником в АПЛ является игрок «Челси» Сесар Аспиликуэта.

«Думаю, Аспиликуэта является лучшим защитником в чемпионате. Если бы выбирал в свою команду крайнего защитника, я бы выбрал его. Его стабильность очевидна», – приводит слова Каррагера официальный сайт лондонского клуба.

В нынешнем сезоне игрок сборной Испании провел за «синих» во всех турнирах 20 матчей, забил один гол и отдал 4 голевые передачи, получив при этом 3 желтые карточки.

Отметим, что недавно футболист подписал с «Челси» новый контракт.

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