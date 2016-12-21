«Сибирь» уступила минскому «Динамо»
«Сибирь» дома уступила минскому «Динамо» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличился Максим Шалунов, у гостей — Александр Павлович, Андрей Степанов и Дмитрий Коробов.
Команда из Новосибирска занимает 11-е место в Восточной конференции, белорусский клуб идет пятым на Западе.
23 декабря «Сибирь» примет «Йокерит», а «Динамо» в тот же день сыграет в гостях с «Авангардом».
Матч
Сибирь - Динамо Мн - 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Голы:
Шалунов (Бойчук), 0:26 (1:0). Павлович (Эллисон, Граньяни), 30:08 (1:1). Степанов (Готовец, Граборенко), 31:11 (1:2). Коробов (Степанов, Карабань), 33:23 (1:3).
Место и дата
21 декабря 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
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