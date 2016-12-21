Победитель боя Кличко – Джошуа сразится с Луисом Ортисом

37-летний кубинский тяжеловес Луис Ортис в 2017 году проведет титульный поединок с победителем противостояния Владимир Кличко - Энтони Джошуа.

- Наше решение таково: Джошуа будет боксировать с Кличко, а победитель сразится с Ортисом. Мы приняли решение дать Ортису бой с победителем. Я установлю дедлайн, до которого стороны должны будут договориться о поединке, - заявил президент WBA Жилберто Мендоса.

Напомним, бой Кличко - Джошуа за чемпионские титулы WBA и IBF состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На этот поединок в Англии уже реализовано 50 000 билетов.

Беглый кубинец Луис Ортис в 2016 году одержал три победы - над Тони Томпсоном, Маликом Скоттом и Дэвидом Алленом. В данный момент он выступает под патронажем британского промоутера Эдди Хирна.







