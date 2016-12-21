Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик- : -ЦСКА
Хоккей  Спартак- : -Локомотив
Баскетбол  Жальгирис- : -УНИКС
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Баскетбол  Црвена Звезда- : -Реал
Футбол  Фиорентина- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Победитель боя Кличко – Джошуа сразится с Луисом Ортисом

Источник:  FightnewsКомментарии

37-летний кубинский тяжеловес Луис Ортис в 2017 году проведет титульный поединок с победителем противостояния Владимир Кличко - Энтони Джошуа.

- Наше решение таково: Джошуа будет боксировать с Кличко, а победитель сразится с Ортисом. Мы приняли решение дать Ортису бой с победителем. Я установлю дедлайн, до которого стороны должны будут договориться о поединке, - заявил президент WBA Жилберто Мендоса. 

Напомним, бой Кличко - Джошуа за чемпионские титулы WBA и IBF состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На этот поединок в Англии уже реализовано 50 000 билетов.

Беглый кубинец Луис Ортис в 2016 году одержал три победы - над Тони Томпсоном, Маликом Скоттом и Дэвидом Алленом. В данный момент он выступает под патронажем британского промоутера Эдди Хирна.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Кличко получил специальную награду от AIBAУкраинский тяжеловес Владимир Кличко получил награду Международной ассоциации любительского бокса «Легенды бокса» за достижения в мировом спорте.На бой Кличко – Джошуа продано уже 50 000 билетовНа сегодняшний день реализовано уже 50 000 билетов на предстоящий бой Энтони Джошуа - Владимир Кличко.Джошуа собирается сразиться против Пулева после боя с КличкоБританский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа (18-0) после боя с украинцем Владимиром Кличко (64-4) уже думает о другом сопернике.Владимир Кличко: Шансы в моем бою с Джошуа - 50 на 50Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко поделился ожиданиями от своего поединка с британцем Энтони Джошуа.Самые дешевые билеты на бой Джошуа – Кличко стоят по 40 евроНачались продажи на поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по версии IBF британцем Энтони Джошуа и претендентом из Украины Владимиром Кличко.Энтони Джошуа: Побив Кличко, я смогу стать легендойЧемпион мира в тяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа уверен, что поединок с Владимиром Кличко может стать важнейшей вехой в его карьере.Пульс нащупан! Элитные тяжеловесы выходят из спячкиПульс нащупан! Элитные тяжеловесы выходят из спячки«Советский спорт» отмечает главные события и перестановки в тяжелом весе, произошедшие за последние недели.Дэвид Хэй: Для Джошуа наступает идеальный момент, чтобы побить КличкоЭкс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй полагает, что его соотечественнику Энтони Джошуа по силам одержать победу над Владимиром Кличко.Защита Джошуа, чемпион Паркер и бой года от Чисоры. Как тяжи дрались на выходныхЗащита Джошуа, чемпион Паркер и бой года от Чисоры. Как тяжи дрались на выходныхОбзор событий уик-энда в профессиональном боксе.Тайсон Фьюри: Все эти бомжи стали чемпионами в тяжелом весе только благодаря мнеЭкс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри пренебрежительно высказался о нынешних обладателях поясов.«МЮ» - «Тоттенхэм». Владимир Кличко присутствует на матчеМатч 15-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» посетил знаменитый украинский боксер тяжелого веса Владимир Кличко. Его показали в трансляции, когда он находился на стадионе.Энтони Джошуа нокаутировал Эрика МолинуЭнтони Джошуа нокаутировал Эрика МолинуЛуис Ортис победил Дэвида Аллена техническим нокаутом37-летний кубинец Луис Ортис в рейтинговом поединке победил 24-летнего британца Дэвида Аллена.Владимир Кличко: Возможно, я буду боксировать и в 50 летУкраинский боксер тяжелого веса, многократный чемпион мира Владимир Кличко не исключил, что он нескоро завершит карьеру.Энтони Джошуа: Бой с Кличко – большой вызов, но с ним еще много неясногоЧемпион мира по версии IBF в тяжелом весе британец Энтони Джошуа не уверен в том, что в 2007 году он выйдет на ринг с украинцем Владимиром Кличко.Бой Кличко – Джошуа может состояться 29 апреляПоединок чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа с Владимиром Кличко может состояться 29 апреля следующего года.Ударное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабреУдарное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабре«Советский спорт» рассказывает о 14 поединках месяца, которые должны красиво завершить боксерский год.Боксерский ноябрь. Драма Ковалева и возвращение «Пакмэна»Боксерский ноябрь. Драма Ковалева и возвращение «Пакмэна»«Советский спорт» подводит итоги уходящего месяца и отмечает главные события на профессиональном ринге.Луис «Кинг Конг» Ортис победил Малика Скотта в МонакоЛуис «Кинг Конг» Ортис победил Малика Скотта в Монако37-летний кубинский тяжеловес Луис Ортис победил американца Малика Скотта в поединке за титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBA.Кинг-Конг жив! Ортис снова рвется к чемпионскому титулуКинг-Конг жив! Ортис снова рвется к чемпионскому титулуЛидер рейтинг-листа WBA, беглый кубинский тяжеловес Луис Ортис уверенно победил Малика Скотта в Монако.

Энтони Джошуа
Энтони Джошуавсе новости
Владимир Кличко
Владимир Кличковсе новости
Луис Ортис
Луис Ортисвсе новости