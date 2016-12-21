Лотар Маттеус: Обамеянг может создать разницу в любом матче, чего не скажешь о Погба

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус оценил профессиональные качества форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, который рассчитывает перейти в мадридский «Реал».



«Если такой футболист, как Поль Погба стоит 105 млн евро, то «Боруссия» за Обамеянга должна получить на 50 млн евро больше. Пьер может создать разницу в любом матче, чего не скажешь о Погба. Надеюсь, Обамеянг еще долго будет выступать в чемпионате Германии», – цитирует Маттеуса Sport Bild.



Ранее сообщалось, что минувшим летом игрок «шмелей» отказался переходить в «Манчестер Сити» и «ПСЖ».