«Авангард» забросил девять шайб рижскому «Динамо»
«Авангард» дома обыграл рижское «Динамо» (9:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
У победителей отличились Антон Бурдасов (дважды), Егор Мартынов, Илья Михеев, Валентин Пьянов, Иван Фищенко, Николай Лемтюгов (дважды) и Александр Кучерявенко, у гостей — Марис Бичевскис, Гинтс Мейя и Петр Счастливый.
Омичи по-прежнему занимают второе место в Восточной конференции, рижане — на 14-й, последней строчке на Западе.
23 декабря «Авангард» примет минское «Динамо», а латвийская команда в тот же день сыграет на выезде с новокузнецким «Металлургом».
Матч
Авангард - Динамо Р - 9:3 (3:2, 3:0, 3:1)
Голы:
Бурдасов (Никитин, Лемтюгов), 1:51 (1:0). Мартынов (Соботка), 5:13 (2:0 - бол.). Михеев (Мартынов), 7:16 (3:0). Бичевскис (Дарзиньш), 11:25 (3:1). Мейя (Балинскис), 19:57 (3:2). Бурдасов (Лемтюгов), 20:53 (4:2). Пьянов (Густафсон, Лисов), 21:05 (5:2). Фищенко 24:42 (6:2). Лемтюгов (Кучерявенко, Густафсон), 44:07 (7:2). Лемтюгов (Кучерявенко, Мартынов), 46:45 (8:2). Кучерявенко (Лемтюгов, Бурдасов), 49:47 (9:2). Счастливый (Редлихc М.), 50:37 (9:3).
Место и дата
21 декабря 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция