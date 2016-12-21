Двое россиян, осужденных за беспорядки на Евро-2016, вернутся на родину 16-17 января

Россияне Сергей Горбачев и Алексей Ерунов, осужденные по делу о беспорядках во время чемпионата Европы во Франции, вернутся в на родину 16-17 января, сообщил агентству «Р-Спорт» сотрудник отдела по работе с болельщиками тульского «Арсенала» Михаил Максимов.

Напомним, Горбачев, Ерунов и Николай Морозов решением суда получили сроки от одного до двух лет лишения свободы после беспорядков в Марселе перед матчем Англия - Россия. В октябре наказание Ерунову и Горбачеву было смягчено на 6 и 3 месяца соответственно.

«Сегодня было окончательное решение суда о выдворении Сергея Горбачева и Алексея Ерунова. Сергея должны были выпустить 22 декабря, но они с Алексеем друзья, и Сергей попросил суд остаться и выйти вместе с Алексеем, который должен выйти 16-17 января», - сказал Максимов.