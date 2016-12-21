Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик- : -ЦСКА
Хоккей  Спартак- : -Локомотив
Баскетбол  Жальгирис- : -УНИКС
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Баскетбол  Црвена Звезда- : -Реал
Футбол  Фиорентина- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Двое россиян, осужденных за беспорядки на Евро-2016, вернутся на родину 16-17 января

Источник:  Р-СпортКомментарии

Россияне Сергей Горбачев и Алексей Ерунов, осужденные по делу о беспорядках во время чемпионата Европы во Франции, вернутся в на родину 16-17 января, сообщил агентству «Р-Спорт» сотрудник отдела по работе с болельщиками тульского «Арсенала» Михаил Максимов.

Напомним, Горбачев, Ерунов и Николай Морозов решением суда получили сроки от одного до двух лет лишения свободы после беспорядков в Марселе перед матчем Англия - Россия. В октябре наказание Ерунову и Горбачеву было смягчено на 6 и 3 месяца соответственно.

«Сегодня было окончательное решение суда о выдворении Сергея Горбачева и Алексея Ерунова. Сергея должны были выпустить 22 декабря, но они с Алексеем друзья, и Сергей попросил суд остаться и выйти вместе с Алексеем, который должен выйти 16-17 января», - сказал Максимов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Демаршей не было». Консул России в Марселе – о досрочном освобождении фанатов«Демаршей не было». Консул России в Марселе – о досрочном освобождении фанатовКонсул генконсульства России в Марселе прояснил ситуацию с российскими фанатами, которые будут условно-досрочно освобождены.Сборная России прошла пять допинг-тестов на Евро-2016Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что на чемпионате Европы национальная команда пять раз проходила допинг-контроль.Вячеслав Колосков: Санкции и провальный Евро меркнут по сравнению с тем, что было сделано на ОлимпиадеПочетный президент РФС и помощник президента ОКР Вячеслав Колосков подвел спортивные итоги 2016 года.Сборная России (U17) сыграет с Израилем, Венгрией и Норвегией в элитном раунде отбора на Евро-2017Во вторник в Ньоне состоялась жеребьевка элитного раунда юношеского Евро-2017.Главный тренер сборной Исландии: Футболисты в России живут богато, поэтому они не амбициозныГлавный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон считает, что жизнь в России и в Англии для футболистов слишком легкая.В интернете появилось видео речи Роналду после победы на Евро-2016В интернете появилась видеозапись речи нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Францией в финале чемпионата Европы, сообщает Lenta.ru.Владимир Пильгуй: Результат на Евро – это наш максимумБывший голкипер «Динамо» и сборной СССР Владимир Пильгуй подвел итоги года для сборной России.Джо Харт: Евро не стал моим звездным часомГолкипер сборной Англии Джо Харт рассказал, как сказалась на нем критика после Евро-2016.Александр Колинько: Ничья с Португалией станет подвигом для ЛатвииБывший голкипер сборной Латвии Александр Колинько рассказал, чего ждать от команды в матче со сборной Португалии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.Один из футболистов сборной Англии пытался покинуть команду на Евро-2016Журналист издания Daily Telegraph Джим Уайт сообщил, что один из игроков сборной Англии попытался с помощью своего агента покинуть стан национальный команды и не принимать участия в турнире.Криштиану Роналду: После окончания карьеры попробую себя в роли актераКриштиану Роналду: После окончания карьеры попробую себя в роли актераНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду дал интервью изданию 11 Freunde.Риццоли признан лучшим арбитром Евро-2016Судья из Италии Никола Риццоли признан лучшим арбитром чемпионата Европы по футболу во Франции.Криштиану Роналду: Хочу выиграть чемпионат мира, мне нужны трофеиНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду дал интервью клубному телевидению после продления контракта со «сливочными» до 2021 года.Кокорин и Мамаев получили около 30 миллионов рублей за выход на Евро-2016Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев получили премиальные за выход на Евро-2016. Эта сумма составила около 30 миллионов рублей на двоих.Роман Широков: Для всех здравомыслящих людей было очевидно - ничего хорошего на Евро не будетБывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о выступлении российской команды на чемпионате Европы во Франции.Олег Кузьмин: Тяжело было принять то, что я пропускаю Евро, но потом старался не думать об этомЗащитник «Рубина» Олег Кузьмин продолжает восстанавливаться после травмы, из-за которой он был вынужден пропустить чемпионат Европы во Франции.Александр Шпрыгин: Суд смягчил наказание россиянам, осужденным за беспорядки на Евро-2016Российским болельщикам, которые были осуждены за беспорядки на Евро-2016, смягчили наказание. Об решении французского суда в своем твиттере сообщил глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.Осужденных в Марселе фанатов отпустят из тюрьмы досрочноРоссийских фанатов, задержанных за беспорядки в Марселе во время чемпионата Европы во Франции, выпустят из тюрьмы досрочно.Эйдур Гудьонсен: Лагербек на Евро сказал, что Англия – самая переоцененная сборная мираБывший нападающий «Челси», «Барселоны» и сборной Исландии Эйдур Гудьонсен рассказал об исторической победе команды над англичанами в 1/8 финала Евро-2016.Крис Коулмэн: Сборная Уэльса вышла в полуфинал Евро-2016 благодаря игрокам, удача здесь не при чемГлавный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн рассказал, почему его команда сумела дойти до полуфинала Евро-2016 во Франции.

Чемпионат Европы
Чемпионат Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости