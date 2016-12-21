Юлия Ефимова: Американским тренерам категорически запрещают со мной работать

Четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться в тренировочном процессе.

- Есть очень хорошие тренеры, особенно один, мы с ним были полтора месяца в контакте, сначала было все хорошо, а потом этот специалист резко отказался от сотрудничества. Когда мы начали узнавать у моего бывшего тренера Дэвида Сало, кого бы он посоветовал из американских тренеров, то он категорически сказал, что никто из американцев не будет работать со мной. По его словам, всем им запрещают меня тренировать.



Сало сказал, даже не пытайтесь. Мы обратились к еще одному американскому тренеру, и он также подтвердил слова Дэвида. Я подумала: ну и ладно, у меня есть папа-тренер, знаю, что этот человек никогда меня не бросит, даже если весь мир откажется от меня. Мы продолжаем поиски, - цитирует Ефимову агентство ТАСС.

Напомним, Юлия Ефимова вошла в число российских спортсменов, которые сдали в 2016 году положительные допинг-пробы на мельдоний. Она была допущена на Олимпиаду-2016 в последний момент, по решению CAS.

В Рио-де-Жанейро 24-летняя россиянка завоевала две серебряные медали.

