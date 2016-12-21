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Потанин стал главой попечительского совета Фонда развития хоккея «Ночная хоккейная лига»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент «Норильского никеля», основатель компании «Интеррос» Владимир Потанин избран председателем попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига».

Накануне в Москве прошло первое заседание президиума фонда, на котором были обсуждены и утверждены структура организации, финансовый план на 2017 год, программа материальной поддержки легенд отечественного хоккея, а также избраны попечительский совет фонда «НХЛ» и Совет легенд.

«Председателем попечительского совета фонда избран президент ПАО «ГМК «Норильский никель», основатель компании «Интеррос» Владимир Потанин», - говорится в пресс-релизе.

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Ночная хоккейная лига