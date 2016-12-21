Потанин стал главой попечительского совета Фонда развития хоккея «Ночная хоккейная лига»
Президент «Норильского никеля», основатель компании «Интеррос» Владимир Потанин избран председателем попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига».
Накануне в Москве прошло первое заседание президиума фонда, на котором были обсуждены и утверждены структура организации, финансовый план на 2017 год, программа материальной поддержки легенд отечественного хоккея, а также избраны попечительский совет фонда «НХЛ» и Совет легенд.
«Председателем попечительского совета фонда избран президент ПАО «ГМК «Норильский никель», основатель компании «Интеррос» Владимир Потанин», - говорится в пресс-релизе.
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