Квитова не сможет играть шесть месяцев после стычки с грабителем

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова не сможет играть около шести месяцев после операции на левой руке.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, 20 декабря неизвестный преступник проник в дом спортсменки, который находится в городе Простеев, и забрал оттуда 5 тысяч чешских крон. В результате столкновения с ним 26-летняя Квитова получила ножевое ранение «рабочей» левой руки.

Уже вечером ей была сделана сложная хирургическая операция, которая длилась почти 4 часа.



За карьеру Петра Квитова выиграла 19 турниров WTA в одиночном разряде. В 2011 году она поднялась на вторую строчку мирового рейтинга после первой победы на Уимблдоне.

