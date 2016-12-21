Вячеслав Фетисов: Все, что потерял Ягр - это скорость

Двукратный олимпийский чемпион, член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов прокомментировал последние бомбардирские достижения Яромира Ягра в Национальной хоккейной лиге.

- Все, что он потерял – скорость, но нашел, чем компенсировать: высочайшим мастерством и огромным желанием играть в эту игру. Это не деньги, это любовь к хоккею и уникальность самого человека. Сможет ли Ягр играть до 50 лет? Почему нет? Если он поставил цель такую, то, конечно, - заявил Фетисов.

Напомним, 44-летний нападающий «Флориды» Яромир Ягр минувшей ночью набрал свое 1887-е очко за карьеру в НХЛ, что позволило ему сравняться с великим канадцем Марком Мессье, который является вторым бомбардиром лиги в истории лиги.

На первом месте - Уэйн Гретцки (2857 очков).