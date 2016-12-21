«Спартак» подписал нападающего Толпеко
«Спартак» заключил одностороннее соглашение с нападающим Денисом Толпеко, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Контракт рассчитан до конца сезона.
Последним клубом Толпеко был ХК «Сочи». За него форвард провел 31 матч, в которых забросил две шайбы и отдал семь передач. На днях сочинцы расторгли контракт с 31-летним игроком.
Напомним, в составе московского «Динамо» Толпеко дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013).
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