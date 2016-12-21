Александр Усик: Бой с Гассиевым? Не поверю, пока не увижу соперника в ринге

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик прокомментировал возможность проведения объединительного поединка с россиянином Муратом Гассиевым.

- Мурат Гассиев? Откуда информация? Интернет? В Интернете очень много информации, которой вряд ли можно верить. Я не верю тому, что пишут, пока не выхожу в ринг и не вижу напротив себя противника, – заявил Усик.

Ранее промоутер Мурата Гассиева Леон Маргулес рассказал о том, что такой поединок может состояться 18 марта в Нью-Йорке. В тот же вечер чемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин сразится с американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Напомним, Гассиев отобрал чемпионский пояс IBF в первом тяжелом весе у соотечественника Дениса Лебедева.

Александр Усик в минувший уик-энд нокаутировал южноафриканца Тхабисо Мчуну.

