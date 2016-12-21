Агент: Новый контракт Лукаку с «Эвертоном» согласован на 99,9%

Мино Райола, агент ведущего нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, прояснил будущее своего клиента.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что 23-летний форвард сборной Бельгии, не раз заявлявший о желании играть в Лиге чемпионов, может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» или «Баварии».

«Новый контракт Ромелу с «Эвертоном» согласован на 99,9%. Переговоры проходят хорошо, никаких особых проблем я не вижу. Осталось лишь утрясти некоторые детали», - цитирует агента talkSPORT.

В нынешнем сезоне Лукаку в 16 матчах английской премьер-лиги забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

В «Эвертон» он перешел из «Челси» летом 2014 года за рекордные для ливерпульского клуба 28 миллионов фунтов стерлингов.